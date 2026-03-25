Ceny diesla w Polsce. Padł historyczny rekord

Jak wskazują branżowe portale, obecnie średnia cena litra oleju napędowego wynosi 8,69 zł. To historycznie wysoka wartość. Dla przypomnienia dotychczasowy rekord średnich cen diesla na stacjach w kraju to 8,08 zł/l ustanowiony w połowie października 2022 roku, z tym, że wówczas stawka podatku VAT dla paliw była obniżona z 23 proc. do 8 proc. Gdyby nie to, w październiku 2022 roku średnia cena diesla na stacjach przekroczyłaby poziom 9 zł/l.

Już w zeszłym tygodniu eksperci wskazywali, że historyczna bariera może zostać przebita. Tak też się stało. Warto wskazać, że średnia cena na poziomie 8,69 zł oznacza, że na części stacji można zatankować diesla za 8,20-8,30 zł, jak i takie, gdzie jego cena bliższa jest 9 zł za litr.

– Nie powiem, że to niemożliwe. Zwłaszcza po weekendowym ruchu Orlenu, który podniósł ceny hurtowe o ponad 500 zł na metr sześc., to 9 zł za litr oleju napędowego pojawia się na horyzoncie. Są stacje paliw, gdzie już dziś ON kosztuje 8,60 zł, więc niewiele trzeba, żeby perspektywa 9 i 10 zł za litr zaczęła się przybliża – powiedział w rozmowie z money.pl dr Jakub Bogucki, ekspert rynku paliw z e-petrol.pl.

Co zrobi rząd?

Ceny na stacjach benzynowych szaleją. Mimo tego rząd nie podjął żadnych działań, mających na celu obniżenie podatku VAT czy akcyzy na paliwo. O tę kwestię był pytany podczas konferencji prasowej we wtorek rzecznik prasowy rządu Adam Szłapka.

Poinformował, że podczas posiedzenia rządu, premier i ministrowie rozmawiali o sytuacji na rynku paliw i bardzo wnikliwie analizują tę sprawę.

– To jest nie tylko kwestia, ile paliwo dzisiaj kosztuje, ale także, jakie są ruchy polityczne, jeśli chodzi o kwestię Zatoki Perskiej i jak wyglądają zmiany ceny baryłek ropy na świecie. Myślę, że to jest kwestia kilku dni, kiedy ministrowie będą podejmować decyzję i kilka scenariuszy jest obecnie na stole — poinformował Adam Szłapka.

