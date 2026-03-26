"Krok w dobrą stronę, ale...". Polityk Konfederacji o propozycji Tuska

Diesel podrożał średnio o 93 gr/l w ciągu tygodnia. Jak wskazują branżowe portale, obecnie średnia cena litra oleju napędowego wynosi 8,69 zł. To historycznie wysoka wartość. Dla przypomnienia dotychczasowy rekord średnich cen diesla na stacjach w kraju to 8,08 zł/l ustanowiony w połowie października 2022 roku, z tym, że wówczas stawka podatku VAT dla paliw była obniżona z 23 proc. do 8 proc. Gdyby nie to, w październiku 2022 roku średnia cena diesla na stacjach przekroczyłaby poziom 9 zł/l.

Premier Donald Tusk potwierdził podjęcie przez rząd działań w sprawie obniżenia cen paliw w Polsce. Zapowiedział pakiet CPN.

– Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi. W decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje na wojnie na Bliskim Wschodzie. Polski rząd dzisiaj o 18:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie – oznajmił szef rządu.

Wawer: Podatki na paliwo powinniśmy obniżyć na stałe

Działania rządu skomentował w czwartek na antenie RMF FM poseł Konfederacji Michał Wawer.

– Krok w dobrą stronę, ale spóźniony. Trudno zrozumieć, co takiego stało na przeszkodzie, by tę ustawę przygotować choćby tydzień temu i spokojnie przez Sejm ją przeprocesować. Już moglibyśmy mieć to prawo uchwalone, a zamiast tego jest wariacka robota i prawnicy sejmowi będą musieli pracować po nocach, bo rządowi nie chciało się wziąć projektu, który opracowaliśmy już kilka lat temu i dostosować go do obecnej sytuacji – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył polityk, Konfederacja stoi na stanowisku, że "podatki na paliwo powinniśmy obniżyć na stałe".

Na pytanie, czy jego ugrupowania zagłosuje za propozycją przedstawioną przez Donalda Tuska, odpowiedział: "Spodziewam się, że tak".

– Wszystkie pomysły, o których premier powiedział publicznie są dobre. To oczywiście należy zrobić. Pytanie, czy i co zostanie tam zaszyte z rzeczy, którymi dziś premier się publicznie nie chwali. Tego się dowiemy dopiero, jak przeczytamy te projekty – zaznaczył Wawer.

