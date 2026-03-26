"Jest jedna osoba". Polityk KO o obniżce cen paliw

Diesel podrożał średnio o 93 gr/l w ciągu tygodnia. Jak wskazują branżowe portale, obecnie średnia cena litra oleju napędowego wynosi 8,69 zł. To historycznie wysoka wartość. Dla przypomnienia dotychczasowy rekord średnich cen diesla na stacjach w kraju to 8,08 zł/l ustanowiony w połowie października 2022 roku, z tym, że wówczas stawka podatku VAT dla paliw była obniżona z 23 proc. do 8 proc. Gdyby nie to, w październiku 2022 roku średnia cena diesla na stacjach przekroczyłaby poziom 9 zł/l.

Premier Donald Tusk potwierdził podjęcie przez rząd działań w sprawie obniżenia cen paliw w Polsce. Zapowiedział pakiet CPN.

– Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że zdecydowaliśmy się na podjęcie działań w pełni świadomi. W decydującej mierze sytuacja na rynku paliw na świecie i w Polsce będzie zależała od tego, co się dzieje na wojnie na Bliskim Wschodzie. Polski rząd dzisiaj o 18:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu podejmie cały pakiet decyzji, aby w sytuacji, na którą nie mamy wpływu w Iranie i na Bliskim Wschodzie, mieć maksymalny wpływ na to, co możliwe, co w naszym zasięgu tutaj, w Polsce, aby ceny paliw były najniższe z możliwych w sytuacji dramatycznego wzrostu cen paliw na świecie – oznajmił szef rządu.

Szczerba: Co do reakcji Nawrockiego nie ma pewności

Działania rządu skomentował w czwartek na antenie Polsat News europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

– Nie tylko Polska, ale cała Europa jest dotknięta wojną w Iranie i stąd wzrost cen paliwa – powiedział deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Jak zaznaczył, „jest pełna deklaracja i marszałka Sejmu, marszałka Senatu, żeby tę ustawę, pilną ustawę, która spowoduje to, że Polacy będą mieć tańsze paliwo już przed świętami, przeprowadzić”.

– Oczywiście jest jedna osoba, nazywa się Karol Nawrocki, co do jego reakcji, jego wcześniejszych, także szkodliwych wet nie ma w tej sprawie pewności – stwierdził polityk.

Czarzasty: Podjąłem decyzję o zwołaniu Konwentu Seniorów

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał wcześniej informację o harmonogramie prac Sejmu.

– Chcę państwa poinformować, że w momencie kiedy wpłynie projekt, a będzie to ok. godz. 18:30, podjąłem decyzję o zwołaniu Konwentu Seniorów – powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Marszałek zapowiedział również rozszerzenie programu sejmowego posiedzenia o procedowanie dwóch ustaw, które dotyczą akcyzy i VAT.

