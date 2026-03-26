"Mamy uzurpatorów". Ostre słowa o Nawrockim

Po tym, jak Sejm wybrał sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zgłoszonych przez obóz rządzący, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki skierował do marszałka Włodzimierza Czarzastego pismo, w którym wskazał, że "analiza procesu powołania sędziów TK budzi bardzo poważne wątpliwości co do zgodności przeprowadzonej procedury nie tylko z wymogami wynikającymi z regulaminu Sejmu, lecz również ze standardami konstytucyjnymi". W związku z tymi zastrzeżeniami prezydent Karol Nawrocki nie przyjął dotychczas ślubowania od nowych członków Trybunału.

– Nie dam się zdenerwować i nie będę już wchodził w polemikę z Kancelarią Prezydenta w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Korespondencję uważam za zamkniętą – oświadczył w środę na konferencji prasowej Czarzasty.

Prof. Wyrzykowski krytykuje TK i prezydenta

Do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym odniósł się w czwartek na antenie TVP Info prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku.

Jego zdaniem, "mamy do czynienia z kontynuacją zjawiska, jakim jest uzurpowanie kompetencji przez konstytucyjne organy państwa”. Jak ocenił prof. Wyrzykowski, obecnie takimi organami są Trybunał Konstytucyjny i prezydent.

– Mamy uzurpatorów, którzy przypisują sobie prawo do podejmowania decyzji, które wykraczają poza zakres ich kompetencji – stwierdził prawnik.

Na pytanie o to, czy Karol Nawrocki jest uzurpatorem, gość TVP Info odpowiedział, że „jeżeli prezydent nie mianuje 46 sędziów en bloc – to że znaczy uzurpuje sobie prawo do decydowania, jak wygląda obsada personalna wymiaru sprawiedliwości, a nie ma do tego kompetencji”.

### Sędzia TK: To uzurpowanie sobie kompetencji

– To jest uzurpowanie sobie kompetencji do kształtowania ustroju – mówił prof. Mirosław Wyrzykowski. Jak stwierdził, jako pierwszy takiej uzurpacji dokonał prezydent Andrzej Duda.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku podkreślił, że prezydent nie ma prawa do odmowy przyjęcia przyrzeczenia wybranych przez Sejm sędziów TK. – To jest tylko zadanie, prezydent przyjmuje do wiadomości. Nic mniej, nic więcej – zauważył.

– Prezydent powinien uczynić wszystko, żeby sędziowie mogli wykonać swój obowiązek. Utrudnianie wykonanie zobowiązania, jakie jest nałożone na obywatela, jest rodzajem zachowania, które wykracza poza wszelkie reguły postępowania organów państwa – podkreślił prof. Wyrzykowski.

