Prezes TK zwrócił się do Nawrockiego. Zapowiada podjęcie kroków prawnych

W piśmie skierowanym do prezydenta, prezes TK zwraca uwagę na kwestionowanie przez Prokuraturę Krajową uchwał Trybunału oraz statusu jego sędziów. Bogdan Święczkowski wskazuje, że tego typu działania to "uzurpacja ze strony Prokuratury i próba pozaprawnego wpływania na konstytucyjny organ państwa, jakim jest Trybunał".

"Wpisuje się w polityczne cele i zintensyfikowane w ostatnim czasie działania rządzącej większości wymierzone w Trybunał Konstytucyjny i niezawisłość jego sędziów" – napisano w komunikacie. W tej sprawie prezes TK zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezes TK chce interwencji prezydenta

W piśmie do prezydenta Bogdan Święczkowski podkreślił, że "prokuratura kierowana przez Waldemara Żurka uzurpuje sobie zupełnie nienależne jej kompetencje". Jako przykład takich działań prezes TK podał pismo tzw. kierownika Zespołu Śledczego numer 3 w Prokuraturze Krajowej, prokuratora Józefa Gacka, z 17 marca 2026 r., które dotyczy postępowania karnego prowadzonego w Prokuraturze Krajowej przeciwko Święczkowskiemu. Prezes Trybunału wystąpił o jego umorzenie zgodnie z jednomyślną uchwałą Zgromadzania Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 15 października 2025 r. o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie sędziego Trybunału Konstytucyjnego do odpowiedzialności karnej.

twitter

"Pomimo tego prokurator Józef Gacek odmówił umorzenia postępowania karnego, argumentując, ze ciało kolegialne, które podjęło uchwałę o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, a w którego obradach uczestniczyły osoby nieuprawnione, nie było Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. W konsekwencji uchwała podjęta przez takie gremium nie wywołuje skutków prawnych” – czytamy w piśmie do prezydenta.

Święczkowski poinformował, że Trybunał Konstytucyjny podejmie w tej sprawie stosowne kroki prawne.

Czytaj też:

Poseł KO o sędziach Trybunału Konstytucyjnego: Ryczące PiS-ioryCzytaj też:

Ryzykowne decyzje nowych sędziów TK. Nie czekają na prezydenta