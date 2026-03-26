Arcybiskup apeluje do nauczycieli: Musimy bronić krzyża

Abp Przybylski Historia obrony krzyża w polskiej historii wraca jak bumerang

W czwartkowy wieczór 26 marca Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach zaprosił nauczycieli, wychowawców i pedagogów do przeżycia tradycyjnego wielkopostnego dnia skupienia. Jednym z punktów była Msza św. sprawowana w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium w Katowicach pod przewodnictwem abp. Andrzeja Przybylskiego.

W homilii abp Przybylski wskazał, że przed wydarzeniami Wielkiego Tygodnia w Ewangeliach dostrzegamy, jak narasta opór Żydów, uczonych w Piśmie, faryzeuszów wobec Pana Jezusa. – Chciałoby się nawet powiedzieć, że co chwila jakiś opór wobec wiary, wobec Jezusa, wobec nauki chrystusowej wraca również w sercach niektórych środowisk nauczycielskich, w środowiskach szkoły. Zobaczcie, jak bumerang czasem wraca w historii nawet naszej ojczyzny katolickiej Polski, historia obrony krzyża. Ktoś ciągle musi bronić krzyża, bo ktoś ciągle ten krzyż chce wyrzucić ze szkolnej sali, ze szkolnej ściany – wskazał abp Przybylski.

Usuwają Pana Jezusa, jakby uczył czegoś złego

Kaznodzieja zauważył, że obecność Pana Jezusa w życiu każdego wierzącego jest ważna i nigdy nie powinna być przez nikogo usuwana. – Jakby Pan Jezus zagrażał. Jakby uczył czegoś złego w polskiej szkole polskie dzieci. Jakby uczenie przykazań zagrażało wychowaniu młodzieży. Jakby cała ta Ewangelia o miłości, o przebaczeniu była jakaś niebezpieczna, była jakaś zagrażająca wolności uczniów. A Jezus dzisiaj mówi, że ci, którzy poznają Go, poznają Jego naukę, ci będą mieli życie, będą mieli moc. I dlatego tak ważne jest poznawanie Jezusa – dodał.

Przywołał również trójkę świętych – św. Augustyna, św. Teresę Benedyktę od Krzyża i św. Stanisława Kostkę. Arcybiskup wskazał, że ta wyjątkowa trójka patronów jest przykładem wytrwałego szukania i poznawania Boga, z których każdy może czerpać wzór dla siebie.

Dni skupienia dla nauczycieli w kaplicy Wyższego Śląskiego Seminarium w Katowicach odbywają się co roku w czasie Wielkiego Postu i Adwentu. Ich organizatorem jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach.