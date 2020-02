"Popełniłem błąd". O. Szustak zdradził, na kogo głosuje. Teraz przeprasza

– Otóż, po raz pierwszy od 23 lat pójdę na wybory. Od 23 lat nie byłem na wyborach. Wiem, grzech i w ogóle co to za patriota, co to za Polak. Nie byłem, bo nie ma w kim wybierać, nie ma zupełnie. Po raz pierwszy, kiedy będą teraz wybory prezydenckie pójdę na wybory i zagłosuję na Szymona Hołownię. Uwaga: to nie znaczyło to, co część z Was sobie pomyślała że znaczyło. Tak, bardzo się cieszę, że Szymon startuje na prezydenta. Szczerze mu współczuję, bo to co on sobie sam zrobił tą decyzją, a to co zrobił swojej rodzinie... musi mieć bardzo odważną żonę. Wielki szacun dla Szymona. Nawet jeśli mu się nie uda wygrać, to mam nadzieję że przez samo to co będzie robił i już robi w trakcie kampanii, że to przyniesie dużo dobra. Takie jest moje zdanie nt. Szymona Hołowni, nikomu nic do tego. Takie jest moje zdanie. Nikomu nic do tego, w takim sensie proszę tego nie interpretować tak, jak tego nie powiedziałem. Nikogo do tego nie zachęcam. To moje, adamo-szustakowe zdanie, idę w tym roku po raz pierwszy na wybory – poinformował dominikanin w opublikowanym w Internecie nagraniu.

O. Szustak spotkał się z falą krytyki. Chodzi m. in. o niejasne poglądy Szymona Hołowni ws. aborcji. Kościół jednoznacznie potępia ten czyn. "A ja chodzę na każde wybory po 1989 roku. Uważam to za moralny i patriotyczny obowiązek. Nie zagłosuję tak jak o. Szustak, ponieważ jego kandydat Szymon Hołownia sprzeciwia się nauczaniu Kościoła" – napisał popularny na Twitterze ks. Janusz Chyła.

Dominikanin postanowiło przeprosić. – Wpuściłem na "Langustę na palmie" politykę. Chciałem bardzo za to przeprosić – powiedział Szustak. Adam Szustak przekazał, że z całości nagrania wytnie fragment o Hołowni. – Wiem, że niektórzy powiedzą teraz: "Mleko się rozlało, powiedziałeś to, co powiedziałeś". Wiem, ale tylko krowa się nie myli. Popełniłem błąd – deklaruje Szustak.