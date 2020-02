Belgijska prokuratura: To matka Ibrahima złamała prawo

Policja poszukuje chłopca uprowadzonego przez obywatela Maroko. Jak podkreślono w komunikacie, mężczyzna może być niebezpieczny. – Rozmawiałam z synem, on jest bardzo spokojny. Prawdopodobnie ojciec podał mu środki uspokajające. Wiedziałam od początku, że on kieruje się do granicy niemieckiej – twierdzi matka dziecka.

Zaginiony to 10-letni Ibrahim. Chłopiec ma 150 cm wzrostu, włosy i oczy brązowe. W chwili uprowadzenia miał na sobie pomarańczową kurtke, białą bluzę z Kaczorem Donaldem, jeansy oraz czarne buty. Jak czytamy w komunikacie policji, Ibrahim ostatni raz był widziany w Gdyni. "Uprowadzony przez obywatela Maroko - osoba niebezpieczna!" – podkreślono w komunikacie.

Tymczasem portal polsatnews.pl informuje, że z informacji prokuratury w Antwerpii wynika, że to matka Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski. Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce.

Belgijska prokuratura dodała, że informacja o tym, że ojciec dziecka jest pozbawiony władzy rodzicielskiej "nie jest prawdziwa". Wyrok przyznający ojcu opiekę nad dzieckiem miał zapaść 15 października 2018 r.

Wcześniej z informacji przekazanych przez matkę dziecka wynikało, że to ojciec został pobawiony władzy rodzicielskiej w lipcu 2018 r. Wtedy też kobieta przeprowadziła się z Ibrahimem do Polski.