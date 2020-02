Rośnie poparcie dla Andrzeja Dudy. Oto najnowszy sondaż

Rośnie poparcie dla Andrzeja Dudy. Gdyby doszło do II tury wyborów do urzędujący prezydent mógłby liczyć na zwycięstwo ze wszystkimi swoimi kontrkandydatami – wynika z sondażu pracowni Social Changes.

Respondentów zapytano jak zagłosowaliby, gdyby doszło do drugiej tury. Ankietowanym przedstawiono pięć możliwości, w których Duda mierzy się kolejno z Kidawą-Błońską, Hołownią, Kosiniakiem-Kamyszem, Biedroniem oraz Bosakiem. Najlepszy wynik z konkurentów Dudy osiągnęła Kidawa-Błońska. Popiera ją 41 proc. badanych, podczas gdy na urzędującego prezydenta chce głosować 48 proc. ankietowanych. 8 proc. zaznaczyło opcję "trudno powiedzieć", a 3 proc. stwierdziło, że nie weźmie udziału w II turze. Wśród osób zdecydowanych Duda ma 54 proc., natomiast Kidawa-Błońska – 46 proc. Spadek poparcia zaliczył z kolei Szymon Hołownia, którego wskazało 39 proc. (spadek o 3 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania), a kandydata PIS 48 proc. Wśród osób zdecydowanych jest 55:45 dla Dudy. Trzeci scenariusz to druga tura z udziałem Andrzeja Dudy i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wynik prezydenta to 48 proc., a poparcie dla lidera PSL – 40proc. Wśród wyborców zdecydowanych Duda wygrywa stosunkiem głosów 55:45. W konfrontacji z Robertem Biedroniem (czwarty scenariusz) Andrzej Duda wygrywa bardzo wyraźnie. Prezydent może liczyć na 49 proc. głosów, a kandydat Lewicy na 36 proc. Wśród zdecydowanych Duda może liczyć na 58 proc., natomiast Biedroń na 42 proc. Ostatni, piąty wariant to druga tura z udziałem Andrzeja Dudy i Krzysztofa Bosaka. Prezydent ma w tym układzie 52 proc. poparcia, a kandydat Konfederacji 23 proc. Wśród zdecydowanych wyborców zwycięstwo Dudy jest miażdżące (69:31). Sondaż przeprowadzono na zlecenie portalu wpolityce.pl. Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 7 do 11 lutego 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1085.