"Rz": Mieszkania będą coraz droższe. To skutek działań polityków

Dziennik zapytał o zdanie w tej sprawie eksperta portalu Rynekpierwotny.pl Jarosława Jędrzyńskiego. W jego opinii wzrost cen może sięgnąć nawet 10 proc. w skali roku, a powodem takiej tendencji jest decyzja rządu o szybkim podnoszeniu płacy minimalnej.

Rząd chce, aby do 2024 roku płaca minimalna sięgnęło 4 tys. zł brutto, to wzrost niemal o 80 proc, w stosunku do roku 2019.

– Wzrost pensji minimalnej przełoży się na wzrost średniej płacy o 50–60 proc., w podobnym tempie mogą podrożeć mieszkania. Taki scenariusz wzrostu cen lokali wydaje mi się najbardziej prawdopodobny – twierdzi ekspert w "Rzeczpospolitej". Jak podkreśla, nie można mówić w tym przypadku o "bańce na rynku", ponieważ wzrost cen mieszkań i wzrost płac są na razie ściśle skorelowane.

Jeśli więc nie ma zagrożenia bańką, to, zdaniem Jędrzyńskiego, rząd nie powinien utrudniać dostępu do kredytów hipotecznych, a wręcz wspierać deweloperów, ułatwiając im dostęp do gruntów, ponieważ to właśnie zwiększenie podaży może doprowadzić do wyhamowania cen.

"Tymczasem analitycy Credit Agricole prognozują, że w najbliższych latach mieszkania będą drożeć – ale skala podwyżek spadnie – począwszy od 8,4 proc. w bieżącym, po 5 proc. w 2023 r. " – czytamy dalej w "Rzeczpospolitej".