Wzburzenie po słowach Sośnierza. "Czy pan nie jest oderwany od rzeczywistości?"

We wczorajszym programie Agnieszki Gozdyry "Polityka na ostro" na antenie Polsat News Beata Maciejewska poruszając problem mieszkańców małych miejscowości z dostępem do transportu publicznego mówiła, że w 90 miejscowościach w województwie pomorskim idzie się na przystanek godzinę. – Są takie miejscowości, gdzie w ogóle nie dojeżdża transport publiczny. Ludzie są po prostu wykluczeni – podkreślała. W tym momencie głos zabrał Dobromi Sośnierz. – Ludzie po prostu kupują samochody – odparł. Jego słowa wywołały wzburzenie w studiu. Dziennikarka zapytała, czy poseł nie jest w swoich twierdzeniach "oderwany od rzeczywistości". – Ktoś ma 5 km do przystanku i mówi sobie: "a nie będą chodził, kupię sobie auto", hm? – zapytała.

Z kolei Maciejewska zarzuciła posłowi, że ten nie ma zielonego pojęcia "jak wygląda życie w małych miejscowościach".

– Znowu marnujemy pieniądze na państwowe autobusy, które będą nieefektywne, zamiast dać ludziom zarobić – dodawał poseł Konfederacji, tłumacząc, że gdyby ludzie zarabiali więcej wówczas ci, którzy dziś nie mają samochodów, mogliby je sobie kupić.

Kiedy obecny w studiu Adam Banaszak z Porozumienia zwrócił uwagę, że likwidacja wykluczenia transportowego doprowadziłaby do napędzenia gospodarki, Sośnierz odparł, że to nieprawda. W jego ocenie byłaby to "irracjonalna alokacja kapitału".