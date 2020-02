Pawłowicz: To ja mam „przeprosić” Owsiaka

"Odpowiadam Panu publicznie". Wałęsa do Ziobry: Chłoptasiu, nie ze mną te numery

Jeśli można uznać to za groźby czy straszenie to odpowiadam Panu: chłoptasiu, nie ze mną te numery - pisze na Facebooku Lech Wałęsa. Zwraca się w ten sposób do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.