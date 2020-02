Biedroń spotka się z szefami unijnych państw

– Za nieprzestrzeganie praworządności, za odejście od wspólnej polityki klimatycznej przyjdzie nam, Polkom i Polakom zapłacić realną cenę w tej nowej perspektywie budżetowej UE – mówił Robert Biedroń podczas konferencji prasowej.

Jego zdaniem pozycja Polski jest bardzo słaba. Lider Wiosny przekonuje, że Polska jest osamotniona. – Za to osamotnienie, zgodnie z planami UE, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej przyjdzie Polsce zapłacić bardzo wysoką cenę. Obcięcie funduszy na Wspólna Politykę Rolną, niestety ponad 20%. Obcięcie funduszy na politykę spójności – kolejne procenty. Obcięcie funduszy na fundusz sprawiedliwej transformacji – miliard euro. To są środki, które nie trafią na wiele ważnych inwestycji, w samorządach, organizacjach pozarządowych, w firmach, nie trafią do Polek i Polaków, a przecież my, Polki i Polacy wiemy najlepiej czym jest integracja z UE, czym jest dobry budżet unijny. Tak słabego budżetu jak dzisiaj niestety Polska w perspektywie wieloletniej UE nie miała nigdy – przekonywał polityk.

Biedroń poinformował, że w związku z tym będzie jutro uczestniczył w spotkaniach z premierami, przywódcami państw unijnych. – Będę miał cały szereg spotkań podczas tzw. preszczytu budżetowego z szefami głów takich państw jak Hiszpania, Portugalia, obejmująca przewodnictwo w drugiej połowie 2020 roku, Finlandia. Będę się spotykał także z wiceszefem KE odpowiedzialnym za nowy zielony ład Fransem Timmermansem. Dlaczego? Żeby ratować ten budżet. Wszystkie ręce na pokład – mówił kandydat lewicy na prezydenta.