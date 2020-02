Będą podwyżki dla górników. Rząd zawarł porozumienie ze związkowcami

Dzisiaj w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu z zarządem i związkowcami Polskiej Grupy Górniczej.

O zawarciu porozumienia poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Jest porozumienie ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej; od 1 stycznia br. płace w PPG wzrosną o 6 proc." – przekazał Sasin. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek sięgających 12 proc.

W efekcie uzyskania kompromisu górnicy odwołali planowane protesty i manifestacje. Przypomnijmy, że trzy dni temu górnicy rozpoczęli strajki ostrzegawcze we wszystkich kopalniach należących do Polskiej Grupy Górniczej. Manifestujący ostrzegali, że jeżeli rząd nie ulegnie ich żądaniom, to sytuacja będzie eskalować.

– Jesteśmy zadowoleni z zawarcia kompromisu, który otwiera drogę do dalszych rozmów na temat zmiany modelu funkcjonowania sektora górniczego. Z satysfakcją stwierdzam, że strona związkowa wykazała się odpowiedzialnością za spółkę, zaprezentowała konstruktywne podejście – ocenił Sasin.

– Wszystkim nam zależy na bezpiecznym i stabilnym funkcjonowaniu branży w perspektywie Nowej Polityki Klimatycznej wdrażanej przez Unię Europejską. Podwyżka będzie powiązana ze wzrostem efektywności oraz optymalizacją procesów produkcyjnych w kopalniach – dodał wicepremier.

Podwyżki mają kosztować polskich podatników ok. 270 mln zł rocznie.