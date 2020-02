Szefowie państw i rządów UE kontynuują negocjacje ws. budżetu na lata 2021-2027. Najnowszymi wieściami z Brukseli podzielił się na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Przyznając, iż rozmowy są trudne, podkreślił, że "na szczęście – wieści są dobre".

"Zarówno w zakresie rolnictwa jak i polityki spójności pojawiły się propozycje dodatkowych miliardów złotych dla Polski. To jest realny postęp w rozmowach i sukces Polski w Brukseli" – poinformował. Premier wskazał, iż jest to efekt wielomiesięcznej pracy polskiej dyplomacji. "[...] bo nie byłoby tych nowych propozycji, gdyby nie spotkania z Przewodniczącą European Commission Ursulą von der Leyen, Przewodniczącym Council of the European Union Charles MICHEL Charlesem Michelem, Kanclerz Niemiec Angelą Merkel czy Prezydentem Francji Emmanuel Macron. Nie byłoby ich też, gdyby nie solidarność Grupy Wyszehradzkiej i współpraca Grupy Przyjaciół Spójności, która spotkała się kilkanaście dni temu w Portugalii" – wyjaśnił.

"Są tacy którzy wieszczyli naszą porażkę, a ostatnie dni pokazują, że sprawy idą w dobrym kierunku i proporcje są dla nas coraz korzystniejsze. A to nie ostatnie słowo" – dodał premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że przed polskim rządem wciąż jednak długa droga i walka o "więcej". "Jednak dzisiaj zdecydowanie zbliżyliśmy się do naszego celu – silnej Polski w silnej Europie" – skwitował.