Nie żyje gdański radny PiS. Miał 29 lat

"Ten post kieruję do serdecznych przyjaciół i znajomych mojego kochanego braciszka, mimo iż staram się zachować cząstkę prywatności, uważam, że fb to najszybszy sposób, by was poinformować, że Dawid Krupej, mój braciszek, odszedł dzisiaj od nas" – napisała na Facebooku Stefania Krupej.

Dawid Krupej był magistrem sztuki i śpiewakiem operowym. Ukończył Akademię Muzyczną W Gdańsku. Był doktorantem w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Mandat radnego uzyskał w wyborach samorządowych jesienią 2018 roku. Zasiadał w Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. Był bliskim współpracownikiem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina.

"Z głębokim żalem zawiadamiam o śmierci mojego współpracownika Dawida Krupeja. Był on zaangażowanym społecznikiem, radnym miasta Gdańska, artystą, kolegą. Dawidzie, wszystkim nam będzie Ciebie brakowało. Świeć Panie nad jego duszą" – napisał w mediach społecznościowych Jarosław Sellin.

"Odszedł gdański radny Dawid Krupej. Był człowiekiem oddanym Miastu Gdańsk, a zwłaszcza jego kulturze – sam wywodził się z tego środowiska i dobrze je znał. Pełen energii, zawsze skłonny do merytorycznej dyskusji, obdarzony pięknym głosem i ciepłem. Myślami jestem z rodziną i bliskimi, której składam wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju" – napisała na Facebooku prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Kondolencje pojawiły się też na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci Dawida Krupeja. Był pracownikiem Biura Programu „Niepodległa”, współpracował z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radny miasta Gdańska, zaangażowany społecznik, artysta. Miał 29 lat. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia" – napisano.