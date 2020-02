Prof. Płatek: Homoseksualizm i biseksualizm są czymś naturalnym

Debata "Rodzina - zagrożenia i mity" była związana z przyjęciem przez radnych Nowego Sącza Karty Praw Rodziny i odbyła się 20 lutego. Uczestniczyli w niej: prof. Magdalena Środa, prof. Monika Płatek, Daria Gosek-Popiołek, ks. Jacek Siepsiak i Kamil Maczuga.Organizatorami byli: KOD Małopolskie, Razem Nowy Sącz, SLD Nowy Sącz, Wiosna Nowy Sącz, Nowosądecka Inicjatywa Socjaldemokratyczna., Fundacja Różnosądecka.

Prof. Płatek stwierdziła, że uchwałę należy odczytać "w takim duchu, że jesteście Państwo na tym terenie za tym, aby wreszcie przestać dyskryminować ludzi ze względu na coś, co jest naturalne". – Orientacja psychoseksualna jest naturalna. Ludzi są heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni lub aseksualni. Te naturalne orientacje psychoseksualne nie są równoliczne, ale są równoważne. Tak, jak Konstytucja nakazuje nam na to patrzeć, to uznawać, szanować te relacje bez względu na nazwy im przyznane – tłumaczyła.

Z kolei prof. Środa próbowała przekonywać, że nie ma znaczenia, w jakiej rodzinie wychowują się dzieci. – Ważne, aby dzieci były kochane, żeby w tej rodzinie panowało pełne zaufanie. Też zwrócę uwagę na rodzinę homoseksualną. Moich przynajmniej kilka przyjaciółek urodziło sobie dzieci. Mężczyzna nie życzył sobie tego dziecka opuścił je. Natomiast one wychowywały dzieci razem z matką. To jest pewien typ również homoseksualnej rodziny jak się wydaje (...) O ile się też orientuje, w każdym razie moje doświadczenia wskazują na to, że znając kilka homoseksualnych rodzin, nie słyszałam tam o zjawisku przemocy. Natomiast w rodzinach heteroseksualnych ta przemoc pojawia się bardzo często – mówiła.