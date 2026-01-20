"Nikt nie zatrzyma Trumpa"

Kurz po Wenezueli i ataku na flotę cieni opada. Podobnie jak emocje, wynikające z szoku, iż uważany w Moskwie za przyjaciela (albo przynajmniej za pożytecznego idiotę) Donald Trump jednak potrafi uderzyć w rosyjskie interesy. Kremlowscy propagandyści powrócili do chwalenia gospodarza Białego Domu. Przy czym powód dostali jak na tacy – bardzo oczywisty. Groźby Trumpa pod adresem Danii sprawiają, że na Kremlu strzelają korki od szampana. Jedność NATO zawisła na włosku.