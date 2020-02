"Gdyby odwagi i charakteru nie brakowało...". Mucha wbija szpilę Tuskowi

Donald Tusk podkreślił, iż jemu się wydaje, że Andrzej Duda "nie ma na tyle odwagi ani takiego charakteru, który by skłonił go do tego, żeby zawetować" ustawę ustawę dotyczą rekompensaty finansowej dla TVP. – Zresztą do tej pory nigdy mu chyba nawet do głowy nie przyszło, aby przeciwstawić się prezesowi Kaczyńskiemu i nie widzę powodu, dla którego miałby nagle teraz stać się mężczyzną – skwitował.

Paweł Mucha w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 odniósł się do tych słów.

– Złośliwy powiedziałby tak, że gdyby odwagi i charakteru nie brakowało Donaldowi Tuskowi, to wystartowałby w wyborach prezydenckich, a nie zasłaniałby się marszałek Kidawą-Błońską, bo dzisiaj widzimy, że przebiera nogami Donald Tusk, żeby popierać Kidawę-Błońską, natomiast sztabowcy pani marszałek tak bardzo z wyraźnym dystansem, mając świadomość całego bagażu negatywnego związanego z osobą przewodniczącego Tuska, wtedy kiedy był premierem, przewodniczącym Rady Europejskiej, mówią: my tego tak chcemy, ale tak może niech nie za bardzo ten Tusk się pojawia w tej kampanii – stwierdził Mucha.

Polityk podkreślił, że decyzja dotycząca podpisania ustawy należy do kompetencji prezydenta. – Jakby nie tupał Donald Tusk, z całą sympatią i szacunkiem dla pana przewodniczącego, który się wypowiada niepoważnie i to są bardziej takie happeningi niż wystąpienia polityczne, to prezydent ma konstytucyjny termin i my nigdy nie uprzedzamy decyzji prezydenta. Nie zaskoczę mówiąc o tym, że oczywiście dzisiaj ta sprawa jest przedmiotem szczegółowej analizy prezydenta – stwierdził Paweł Mucha w TVN24.