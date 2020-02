Pierwsze przypadki koronawirusa w Austrii i Chorwacji. Szumowski: W Polsce nie ma żadnego przypadku

Koronawirus budzi coraz większy niepokój i rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie. Epidemia rozpoczęła się w Chinach, ale teraz objawia się w kolejnych regionach i krajach. Ostatnio nowe ognisko wirusa pojawiło się w północnych Włoszech. Tylko w tym państwie w ostatnich dniach koronawirus zabił 7 osób. Dziś kolejne przypadki zakażenia potwierdzono w Toskanii oraz na Sycylii.

Jak podaje agencja APA, pierwsze dwa przypadki koronawirusa zdiagnozowano dziś w także Austrii, w Tyrolu. Chodzi o dwóch 24-latków, mieszkańców Innsbrucka, którzy już są pod opieką lekarzy. Jedna z tych osób pochodzi z włoskiej Lombardii. W szpitalu w Linz przebywa z kolei pacjent, u którego podejrzewa się koronawirusa. To 55-latek, który niedawno wrócił z wakacji we Włoszech.

W Chorwacji zdiagnozowano obecność wirusa u młodego mężczyzny, który przed kilkoma dniami wrócił z Mediolanu. Obecnie przebywa w szpitalu w Zagrzebiu.

"Na razie nie ma żadnego przypadku w Polsce"

– Nie ma żadnego przypadku koronawirusa w Polsce, ale przygotowujemy się na jego pojawienie. 79 oddziałów w gotowości. Nie ma zgody na komercyjne badania w kierunku koronowirusa. Każdy szpital, w którym jest oddział zakaźny, może uzupełnić zapasy, z naddatkiem – stwierdził podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. W spotkaniu z mediami wziął udział także szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk.

Szumowski przekazał dziennikarzom, że skierował do unijnego komisarza ds. zdrowia apel o pilne spotkanie ministrów zdrowia państw UE ws. sytuacji epidemiologicznej koronawirusa i grypy. Szef resortu zdrowia zaapelował tez do mediów i polityków, by nie wykorzystywali sytuacji do celów politycznych.

Ministrowie wezwali wszystkich, którzy przybywają z Włoch i Chin i mają objawy zakażenia do tego, by poinformowali Sanepid i udali się do oddziału zakaźnego. Michał Dworczyk zaznaczył, że od środy zainicjowano szeroką kampanię informacyjną ws. koronawirusa. – Od jutra każdy wjeżdżający do Polski będzie otrzymywał SMS-y z informacją jak postępować, gdyby miał objawy zarażenia – powiedział szef KPRM.