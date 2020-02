"To już tylko kwestia godzin". Kosiniak-Kamysz o koronawirusie

– Dla mnie jako lekarza, polityka, kandydata na prezydenta sytuacja, kiedy jest zagrożenie epidemiologiczne kraju, kiedy jest tak dużo pytań i tak mało odpowiedzi ze strony rządzących, trzeba zabrać głos, przedstawić propozycje rozwiązania tej sytuacji – rozpoczął swoją konferencję prasową lider ludowców.

Zdaniem polityka po pierwsze należy przeprowadzić analizę stanu obecnego przygotowania Polski, szpitali i oddziałów chorób zakaźnych do przyjęcia pacjentów, którzy mogą być zarażeni koronawirusem. – Coraz częściej słyszymy o kolejnych przypadkach badania i podejrzeniach wystąpienia koronawirusa. Wydaje się, że pewnie to już kwestia tylko godzin, kiedy będziemy świadkami pierwszego takiego przypadku w Polsce – ocenił.

– Jeśli chodzi o lekarzy specjalistów chorób zakaźnych, jest ich poniżej 1000 w Polsce. Jeden lekarz przypada na około 40 tys. mieszkańców. 30% z tych lekarzy jest w wieku emerytalnym. To pokazuje tragedię w tej specjalizacji, ale to nie odbiera od innych specjalności w medycynie. Bardzo często choroby zakaźne, oddziały chorób zakaźnych są niedofinansowane. To specyficzny rodzaj, który powinien być nie tylko zabezpieczony na codzienne potrzeby, ale przewidywać takie sytuacje, jak epidemie nowych chorób, które będą w najbliższej historii po prostu występować – kontynuował szef ludowców.

Druga kwestią jaką poruszył Kosiniak-Kamysz jest liczba oddziałów i łóżek w oddziałach zakaźnych. – Niestety pomiędzy 2015 rokiem, gdzie ta liczba wynosiła 3209 łóżek do końca 2018 roku spadła do 2997 łóżek. Ponad 200 łóżek mniej w specjalizacjach chorób zakaźnych, na oddziałach zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych. 4 oddziały chorób zakaźnych do końca 2018 roku zamknięto. Nie wiemy ile zamknięto w 2019, ile łóżek jest mniej. Tendencja była, że zmniejszała się niestety liczba łóżek, również w tej specjalności. To pokazuje że zaniedbania ostatnich 4-5 lat są bardzo, bardzo poważne w dziedzinie chorób zakaźnych – przekonywał polityk.

Szef PSL zapewnił, że jeżeli zostanie prezydentem, to podejmie się całościowej reformy ochrony zdrowia. – Będę chciał doprowadzić również do reformy inspekcji sanitarnej służb epidemiologicznych, bo one swoje podstawy czerpią z ustaw wywodzących się z lat PRL-u, a nie z tego, jak powinny być przygotowane w XXI wieku. jest potrzebna całościowa reforma służb dbających o bezpieczeństwo sanitarne, epidemiologiczne, bezpieczeństwo państwa. To bezpieczeństwo państwa, od tego jest również prezydent. Nie tylko dzisiaj, jak prezydent Duda się spotyka, tylko miał 5 lat, żeby tymi sprawami się zająć – podkreślał Kosiniak-Kamysz.