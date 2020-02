Moskwa pomoże w organizacji wizyty w Smoleńsku? Rosyjskie MSZ zabiera głos

Przypomnijmy, że premier Morawiecki chce 10 kwietnia pojechać i do Katynia i do Smoleńska. – W tej chwili Kancelaria analizuje możliwości przygotowania takiego wyjazdu – powiedział kilka dni temu Michał Dworczyk. Jak dodał, wizyta - jeśli do niej dojdzie - nie będzie miała charakteru bilateralnego. Jej zasadniczym celem ma być "oddanie hołdu osobom, które zginęły 10 lat temu". Te słowa potwierdził sam szef rządu.

Dzisiaj portal rp.pl informuje, że rosyjski MSZ w rozmowie z agencją TASS przekazał, że Rosja zapewni niezbędną pomoc polskiej delegacji w przygotowaniu wizyty w Smoleńsku i Katyniu 10 kwietnia.

Polska w Moskwie miała się zwrócić do rosyjskiego resortu spraw zagranicznych z prośbą o pomoc w organizacji wizyty.

W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej. Rosyjskie władze do dnia dzisiejszego nie wydały Polsce wraku samolotu.