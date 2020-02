Wiceminister zdrowia: W polskiej onkologii nigdy nie działo się tak dużo

Spore zamieszanie wywołała rekompensata dla mediów publicznych. Opozycja twierdzi, że środki te powinny zostać przekazane na onkologię. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przekonuje jednak, że nie trzeba wybierać między dotacją na onkologię a TVP. Jak Pan uważa?

Sławomir Gadomski (wiceminister zdrowia): Nie ma takiego sektora, któremu nie przydałyby się takie pieniądze. Jednak pamiętajmy, że sukcesywnie wzrastają środki na onkologię – w 2020 r. przeznaczymy ponad 11 mld zł, w 2013 r. było to 7 mld. Do tej pory onkologia nie była aż tak bardzo dofinansowywana. Wystarczy popatrzeć na statystyki: w 2009 roku na onkologię Polska wydawała 4,8 mld zł, a w 2018 roku już 9,6 mld zł, w 2019 r. – 10,4 mld zł, a w 2020 roku wydatki szacowane są na 11,2 mld zł. Na leki onkologiczne stosowane w programach lekowych onkologicznych i chemioterapię w 2015 r. państwo wydało - 1,6 mld zł, w 2018 r. - 2,2 mld zł, a w 2019 r. - 2,3 mld zł. W 2012 roku z programów lekowych skorzystało ok. 10 tysięcy pacjentów onkologicznych, a w 2019 roku – ponad 33 tysiące. Pamiętajmy też, że rząd zagwarantował istotne zwiększenie środków na onkologię ustanawiając Narodową Strategię Onkologiczną – to bezpośrednio 5 mld zł z budżetu państwa, a pośrednio ponad 11 mld zł włączając m.in. nowe zadania NFZ, czy też ABM.

Najbardziej kwestię rekompensaty krytykują politycy opozycji. Jednak według statystyki, to za ich rządów dotacja na onkologię była mniejsza niż obecnie.

Nikomu nie odbieram prawa do krytyki, ale pod warunkiem, że jest konstruktywna. Gdy słyszę lub czytam, że nic się nie dzieje w onkologii, to tak jakby ktoś zarzucił mi osobiście, że nic nie robię. Jesteśmy w trakcie realizacji szeregu projektów zaczynając od Narodowej Strategii Onkologicznej wytyczającej kierunek polskiej onkologii na najbliższe 10 lat. Tworzymy Krajową Sieć Onkologiczną. Wprowadzamy tzw. unity narządowe, czyli centra leczenia nowotworów jednego narządu tj. centra leczenia raka piesi, centra leczenia raka płuc i jelita grubego. Powstanie również Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, który w niczym nie będzie odbiegał od europejskich standardów i warunków. Sukcesywnie zwiększamy inwestycje w infrastrukturę, sprzęt. Zwiększamy ilość programów lekowych – obecnie dostępnych jest 30 programów lekowych onkologicznych, w ramach których refundacją objętych jest 141 leków. Na onkologie w 2020 r. przeznaczymy ponad 11 mld zł (w 2013 r. było 7 mld). Czy rzeczywiście nic się nie dzieje? Eksperci, profesorowie, przedstawiciele towarzystw naukowych, ale też organizacje pacjenckie są zgodni – w polskiej onkologii nigdy nie działo się tak dużo!

Wielu specjalistów uważa, że system opieki zdrowotnej nie jest w Polsce nastawiony na wyleczenie, a na leczenie. Jak to zmienić, mając na uwadze, że choroby onkologiczne znajdują się w pierwszej trójce, na które najczęściej chorują i umierają Polacy?

A ja powiedziałbym, że jest nastawiony na oba. Choroby onkologiczne znajdują się w czołówce pod względem umieralności dlatego, że są wykrywane w późnym stadium choroby. Polacy nie zgłaszają się na badania. Dlaczego nie dbamy o siebie? Pamiętajmy, że rak wykryty we wczesnym stadium zwiększa szanse na wyleczenie. Dajmy szanse lekarzom - badajmy się, korzystajmy z powszechnie dostępnych badań profilaktycznych, nie obawiajmy się ani badania, ani diagnozy. Im wcześniej stwierdzony nowotwór, tym dużo większe szanse na skuteczne wyleczenie.

Czy środki finansowe są jedyną barierą w prawidłowej opiece zdrowotnej?

Środki to jedna ze składowych prawidłowej opieki zdrowotnej. Onkologia to też cała otoczka edukacyjna z tłumaczeniem nam wszystkim, jak ważna jest zdrowa dieta, styl życia, aktywność fizyczna i zgłaszanie się na badania profilaktyczne. To również otwartość środowiska medycznego i zarządzających polskimi szpitalami na zmiany skostniałego, fragmentarycznego i rozproszonego systemu, w którym najbardziej zagubiony jest pacjent. Wspólnie musimy to zmienić.