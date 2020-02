Debata w Senacie o koronawirusie. Bielan: Marszałek Grodzki lubi być w centrum uwagi

Dziś po południu ma się odbyć posiedzenie prezydium Sejmu, które zdecyduje, kiedy Sejm zbierze się na posiedzeniu ws. sytuacji związanej z koronawirusem. Prezydent chce, by posłowie podjęli działania legislacyjne, które ułatwią ewentualną walkę z wirusem.

Nieoczekiwanie do gry wkroczył marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Dziś senatorowie mają wysłuchać informacji ministra zdrowia dotyczącej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dlatego marszałek Senatu chce, by prezydent przyjechał na posiedzenie izby wyższej. Swoje zaproszenie Grodzki skierował do Andrzeja Dudy za pośrednictwem Twittera i mediów.

– Będzie informacja w Senacie, ale będzie również informacja w Sejmie. Myślę, że pani marszałek Witek pozytywnie zareaguje na prośbę pana prezydenta. To w Sejmie reprezentowane są wszystkie ugrupowania, których nie ma w Senacie. To w Sejmie jest miejsce dla całej Rady Ministrów i to w Sejmie toczą się tego rodzaju debaty – mówił dziś w radiowej Trójce rzecznik sztabu prezydenta i europoseł Adam Bielan.

– Rozumiem, że marszałek Grodzki zawsze chce być w centrum uwagi. Widzę raczej narcystyczną stronę natury pana marszałka, który od samego wyboru chciał się porównywać do wyboru pierwszego niekomunistycznego premiera – dodał.

