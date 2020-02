Karczewski: Spotkania z Kidawą-Błońską zakłóca sama Kidawa-Błońska

Karczewski ocenił, że za nami jest ponad "100 dni najgorszego czasu w 31-letniej historii Senatu". – Mamy do czynienia z dewastowaniem państwa i dewastowaniem demokracji – mówił.

Wicemarszałek odniósł się też do ostatnich wypowiedzi Donalda Tuska. – Widać, że mu brakuje polskiej polityki, a tak naprawdę to Polska nie odczuwa braku Donalda Tuska. Te jego bardzo złośliwe, wyrafinowane tweety, które pisze od czasu do czasu mają nas wprowadzić w stan zaniepokojenia – powiedział.

