Lekarze apelują do premiera. "Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń"

Prawie wszyscy uważnie śledzą doniesienia medialne z całego świata o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, który dotarł do Europy. Ludzie w popłochu robią zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych. Jednak, czy panika spowodowana koronawirusem SARS-Cov-2 jest aż tak zasadna?

W rozmowie z DoRzeczy.pl prezes Naczelnej Rady Lekarskiej uspokaja czytelników. – Ponawiam apel o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny, a także taką organizację życia społecznego, by redukować możliwości rozprzestrzeniania się wirusa – powiedział.

Prof. Andrzej Matyja zaapelował jednocześnie o to, aby rząd rozważył rekomendacje dotyczące zniwelowania szansy na rozprzestrzeniania się koronawirusa. – Wszyscy powinniśmy dążyć do minimalizacji ryzyka zakażeń. To zadanie indywidualne dla każdego z nas. To też zadanie dla kierujących placówkami ochrony zdrowia, opiekuńczymi, edukacyjnymi, zakładami pracy, by tak organizować funkcjonowanie podległych im instytucji i organizacji, by chronić zdrowie i życie ludzi. To również zadanie dla rządzących, dlatego w imieniu środowiska lekarskiego zwracam się do pana premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o rozważenie naszych rekomendacji, by jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez masowych oraz nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez, a także zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego typu wydarzenia – powiedział.

Pamiętajmy, że ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20 proc. osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 proc. osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Przypomnijmy, że została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.