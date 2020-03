Sondaż dla DoRzeczy.pl: Andrzej Duda nadal bezkonkurencyjny

Andrzej Duda pozostaje niekwestionowanym liderem wyścigu prezydenckiego. Na obecnego prezydenta chce głosować w pierwszej turze 44,8 proc. respondentów. Taki wynik oznacza spadek poparcia o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednimi badaniami z 12-13.02.

Drugie miejsce tradycyjnie zajmuje kandydatka Koalicji Obywatelskiej. Małgorzatę Kidawę-Błońską wskazało 24,4 proc. badanych. Jest to spadek o 2 pkt. proc.

Trzecie miejsce w zestawieniu przypadło szefowi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na Władysława Kosiniaka-Kamysza planuje zagłosować 10,4 proc. Jest to minimalny wzrost poparcia w porównaniu do poprzedniego sondażu - o 0,3 pkt. proc. Kolejne miejsce zajmuje Robert Biedroń z wynikiem 9,7 proc. Jest to znaczy, bo aż o 2,3 pkt. proc., wzrost poparcia.

Gorzej radzi sobie Szymon Hołownia, którego popiera 5,7 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt. proc.). Ostatnie miejsce zajmuje Krzysztof Bosak z wynikiem 4,9 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.). Opcję "inny kandydat" zaznaczyło 0,1 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 27-28 lutego 2020 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1031 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jakiego kandydata będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 60 proc.