Awantura pod kościołem, w którym abp Jędraszewski odprawiał mszę. Zaatakowano także wiernych

Arcybiskup Marek Jędraszewski przybył do Warszawy, by odprawić mszę świętą w intencji żołnierzy niezłomnych oraz gen. Augusta Fieldorfa "Nila". Pod kościołem na Gocławiu doszło do protestów i przypychanek, a wierni zostali obrzuceni obraźliwymi hasłami.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przybył do Warszawy na zaproszenie parafii św. Ojca Pio na Gocławiu. Msza w intencji żołnierzy Niezłomnych i generała "Nila" rozpoczęła się o godzinie 12. Przed kościołem czekała już grupa demonstrantów, wśród których znaleźli się aktywiści organizacji LGBT. Manifestanci zaopatrzeni w transparenty z hasłami "Jędraszewski nie ma Boga w Sercu", "Miłość nie jest grzechem" czy "Dymisja subito". "Pedofile", "faszyści" – wykrzykiwali pod adresem duchownych. Wychodzący z kościoła wierni również zostali zaatakowani słownie. Demonstranci krzyczeli w ich kierunku takie hasła jak "obrońcy pedofili". Swój udział w awanturze pod kościołem miała też posłanka i rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska, która w swoim wystąpieniu obarczyła metropolitę krakowskiego winą za "akty agresji wobec osób LGBT". W czasie gdy w świątyni trwała msza i kazanie abp Jędraszewskiego, z głośników ustawionych przez protestujących popłynęła pieśń włoskiej partyzantki antyfaszystowskiej "Bella Ciao". Agresja demonstrujących spowodowała, że konieczna była interwencja służb porządkowych i policji. Funkcjonariusze ustawili kordon oddzielający manifestantów od wiernych i kościoła.