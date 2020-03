"Zamiast uspokajać powtarza teorie spiskowe". Spięcie między Bosakiem a Kidawą-Błońską w Sejmie

Dziś w Sejmie posłowie zebrali się na specjalnym posiedzeniu zwołanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Posłowie debatowali nad ewentualnymi rozwiązaniami, jakie należy podjąć, jeśli koronawirus pojawi się w Polsce. W pewnym momencie głos zabrał Krzysztof Bosak, który skrytykował ostatnie wpisy i zachowanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

– Chciałbym wyrazić swoje zdumienie, że posiedzenie Sejmu zostało zwołane na wniosek pana prezydenta i pan prezydent nie zdecydował się zabrać głosu. Jeżeli to posiedzenie było uzasadnione z perspektywy KPRP i z perspektywy głowy państwa, to chcielibyśmy dokładnie wiedzieć jakie cele miał pan prezydent zapraszając tutaj 460 posłów i uważając, że rząd czy komisja zdrowia pracują w sposób niewystarczający – wskazał kandydat Konfederacji na prezydenta.

Wicemarszałek Sejmu i kandydatka KO podczas swojego wystąpienia przekonywała natomiast, że wzywając premiera i rząd do "ujawnienia prawdy", tak naprawdę "tylko pytała". – Każdy poseł, każdy polityk ma prawo rządowi zadawać pytanie, kiedy w sieci krążą właśnie sprzeczne informacje. To rząd powinien udzielić nam odpowiedzi na te pytania, żebyśmy nie musieli mieć wątpliwości czy to prawda czy fake. To zadanie rządu – stwierdziła Kidawa-Błońska, zwracając się w odpowiedzi do Bosaka.