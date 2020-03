Siemoniak: Bardzo się dziwię prezesowi Kaczyńskiemu, że to toleruje

Kilka dni temu europoseł PiS Dominik Tarczyński pochwalił się w internecie swoim nagraniem, na którym "przepytuje" w pociągu red. nacz. "Gazety Wyborczej" Adama Michnika. Polityk tłumaczył następnie, że "ponad wszystko uwielbiam poniżać zdrajców Polski". Jego zachowanie było głośno komentowane. Zarówno przedstawiciele prawicy jak i lewicy krytykowali europosła.

– Bardzo się dziwię prezesowi Kaczyńskiemu, że toleruje tego typu zachowania, jakie prezentuje Dominik Tarczyński, czy Joanna Lichocka – stwierdził Tomasz Siemoniak w dzisiejszym programie Wirtualnej Polski.

W dalszej części swojej wypowiedzi Siemoniak skrytykował Tarczyńskiego, nazywając jego zachowanie "chamstwem".

– Dla mnie jest to szalenie kłopotliwa sytuacja, że wydawałoby się dobrze wychowani ludzie, a takimi powinni być posłowie, gdy ktoś z nich źle się zachowa, nie potrafią powiedzieć: on robi źle, zachował się fatalnie. Jak można w pociągu, lub jakimkolwiek innym miejscu, atakować drugą osobę, przecież to jest nie do pomyślenia. To jest po prostu chamstwo – mówił polityk PO.

Siemoniak podkreślił, że Michnik jest "wielką historyczną postacią".