"To była próba zadania ostatecznego ciosu polskim elitom"

Szef polskiego rządu poświęcił rocznicy obszerny wpis na Facebooku.

"W wyniku decyzji strzałem w tył głowy zamordowano i wrzucono do bezimiennych dołów ponad 22 tysiące polskich żołnierzy, przedstawicieli inteligencji i innych służb mundurowych oraz cywilnych. Sowieci chcieli, by ta zbrodnia nigdy nie ujrzała światła dziennego, by ludobójstwo dokonane na polskich oficerach pozostało anonimowe. Świat miał o nich zapomnieć. Ludzkość miała nigdy nie dowiedzieć się kto, kiedy i dlaczego zapłacił w katyńskich lasach najwyższą cenę w służbie Ojczyzny" – pisze Mateusz Morawiecki.

Premier przypomniał wiersz Zbigniewa Herberta:

"tylko guziki nieugięte

potężny głos zamilkłych chórów

tylko guziki nieugięte

guziki z płaszczy i mundurów".