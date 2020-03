Podczas interwencji policji krzyczał, że ma koronawirusa. Jak zareagowały służby?

Do incydentu, o którym informuje "Dziennik Łódzki", doszło w miniony piątek. – Podczas interwencji policji mężczyzna zaczął wykrzykiwać do funkcjonariuszy policji, że ma koronawirusa, bo niedawno wrócił do kraju zza granicy – relacjonowała w rozmowie z dziennikiem Dagmara Zalewska, rzecznik prasowa wojewody łódzkiego.

Jak na takie zachowanie zareagowały służby? Sieradzanin został przewieziony specjalnym transportem do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi, gdzie wykonano mu testy na obecność koronawirusa. Pod nadzór epidemiologiczny trafili też dwaj funkcjonariusze, którzy mieli z nim kontakt.

Dziś okazało się, że mężczyzna jest zdrowy. "Wynik testów był ujemny i w niedzielę opuścił łódzki szpital" – podaje "Dziennik Łódzki".