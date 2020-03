Koronawirus w Polsce. GIS zaleca odwołanie imprez masowych

W komunikacie zamieszczonym na stronie GIS poinformowano, iż w wyniku ustaleń po dzisiejszym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, a także po dokonaniu analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.

"Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom. Decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach (szczególnie skomplikowane okoliczności) do Głównego Inspektora Sanitarnego" – dodano.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o potwierdzeniu kolejnych dwóch przypadków koronawirusa w Polsce. Wykryto go u mężczyzny z województwa śląskiego oraz kobiety z województwa mazowieckiego. Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że oboje są w dobrym stanie. "Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi. Część osób już trafiła na kwarantannę" – poinformowano. Do tej pory w Polsce potwierdzono 8 przypadków zachorowań.