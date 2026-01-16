Korwin-Mikke: System sprawiedliwości leży w gruzach

Na gmachu sądu w Warszawie widnieje piękny napis "Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej". I to jest prawda. Na przykład Wielka Brytania słynęła kiedyś, że ma dobry system sprawiedliwości i dlatego podbiła cały świat.

Bo Anglicy, pewni, że w domu będzie zawsze sprawiedliwość, ponieważ mogli sobie wyjeżdżać w dalekie podróże, podbijać inne lądy, spokojni, że w domu nic złego się nie stanie, że w domu sędziowie pilnują nad tym, żeby ich prawa nie były naruszane. Oczywiście ideałów nie ma nigdy, ale Anglia słynęła z tego, że tam są sądy, są niezależni sędziowie, bo to jest podstawą tego sądownictwa.