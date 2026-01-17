Skandal w Warszawie. Funkcjonariusz KGP zatrzymany przez policję

O zatrzymaniu policjanta, który kierował prywatnym samochodem będąc pod wpływem alkoholu poinformowała w opublikowanym w piątek komunikacie Komenda Główna Policji. Wiadomo, że do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem.

Policjant pod wpływem alkoholu zatrzymany przez... policję

"Wczoraj w godzinach wieczornych w Warszawie zatrzymany został funkcjonariusz KGP, który kierował prywatnym pojazdem pod wpływem alkoholu" – przekazano na oficjalnym profilu polskiej policji na platformie X.

W komunikacie podkreślono, że niezwłocznie o zdarzeniu powiadomiono Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuraturę.

Z przekazanych informacji wynika, że w chwili zatrzymania funkcjonariusz przebywał w czasie wolnym od służby.

Policjant zostanie wydalony ze służby? "Stanowcza reakcja"

"Wszczęto już postępowanie dyscyplinarne, funkcjonariusz został zawieszony w czynnościach służbowych i trwa postępowanie administracyjne w kierunku zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 UoP" – czytamy.

Kończąc podkreślono, że wszystkie osoby, które dopuszczą się złamania prawa, spotkają się ze stanowczą reakcją policji, bez względu na wykonywany zawód.

