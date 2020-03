Szczecin. Pacjentka z koronawirusem wymaga intensywnej opieki medycznej

Wiceminister zdrowia: Opozycja zrozumiała, że atakowanie rządu ws. koronawirusa się nie opłaca,...

- Opozycja zrozumiała, że to atakowanie w tej chwili rządu, w takiej sytuacji, przecież mamy środek kampanii wyborczej, im się politycznie po prostu nie opłaca. To dobrze, że w końcu poszli po rozum do głowy. (...) Ta ustawa - która...