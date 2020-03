Owsiak pomoże walczyć z koronawirusem? "Możemy zmienić plany"

– Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to my natychmiast możemy zmienić plany – stwierdził w Radiu ZET Jerzy Owsiak, pytany o to, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy może pomóc w walce z koronawirusem. Zapewnił, że zebrane pieniądze mogą przeznaczyć np. na zakup sprzętu potrzebnego do diagnostyki.

– Możemy kupić chociażby sprzęt, który będzie pomagał w diagnostyce. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Naradzamy się, mówimy. Kiedy zaszła potrzeba, że trzeba było kupić karetkę pilnie dla Szczecina, dla szpitala w Zdrojach, to ta decyzja została podjęta bardzo szybko – zapewniał szef WOŚP. Koronawirus w Polsce W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, GIS apeluje o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Służby rekomendują unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem. Koronawirus jest podatny na rozpuszczalniki lipidów, co oznacza, że dokładne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk wodą ze zwykłym mydłem lub detergentem, jest kluczowe, by ograniczyć rozprzestrzeniania się koronawirusa. W przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych, zachęcamy do powstrzymania się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami. Jak dotąd potwierdzono 15 przypadków zarażenia koronawirusem w naszym kraju.