Polscy żołnierze na Grenlandii? Kolejny głos z rządu

– Nie, nie planujemy wysyłania polskich żołnierzy do Grenlandii – zapewnił Tusk na konferencji prasowej.

Kiedy jedna z dziennikarek zapytała, czy przejecie siłowe wyspy przez USA jest realne, premier odparł, że nie chce się domyślać, czy taki wariant jest możliwy, ale z "naszego punktu widzenia byłaby to katastrofa", ponieważ mowa o dwóch państwach NATO. – Byłby to koniec świata takiego, jaki znamy, opartego o solidarność NATO-wską. [...] Państwo znacie mój krytyczny pogląd na wiele zdarzeń, które mają miejsce po drugiej stronie Atlantyku. Mogę tylko powiedzieć to, co wiem od zawsze, że niestety nie można wykluczać żadnego scenariusza, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania administracji prezydenta Trumpa – powiedział lider KO.

Tomczyk: Nie ma planów, by Polska wysłała żołnierzy na Grenlandię

Do sprawy odniósł się we wtorek na antenie TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

– Nie tylko nie ma takiej decyzji, ale nie ma też takich planów, czyli Polska nie wysyła i nie wyśle polskich żołnierzy na Grenlandię – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej.

Jak wyjaśnił wiceszef MON żołnierze nie zostaną wysłanie, "dlatego, że mamy inne zadania, dlatego że mamy dzisiaj 5 tysięcy żołnierzy na granicy z Białorusią, dlatego że jesteśmy w 10 miejscach na świecie razem z naszymi kontyngentami".

Wiceszef MON: Polska ma wyjątkowy sojusz z USA

– My dzisiaj musimy absolutnie wspierać polskiego premiera, ale też prezydenta, jeżeli będzie taka potrzeba, żeby budować jedność Europy i jedność między Europą i Stanami Zjednoczonymi – podkreślił Tomczyk.

Polityk dodał, że "to jest dzisiaj też wymiar polskiego zaangażowania".

– Zdajmy sobie sprawę, że Polska naprawdę ma wyjątkowy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i może być też tym krajem, który jest wyjątkowo słuchany z punktu widzenia relacji między Europą a Stanami Zjednoczonymi – zapewnił wiceminister obrony narodowej.

