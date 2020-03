Rekordowy przyrost zarażonych w Polsce. Koronawirus stwierdzono już u 68 osób

"Mamy 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki dotyczą czterech osób z woj. mazowieckiego (Warszawa). W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 68/1 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoba zmarła)" – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Zdrowia.

To już kolejny wzrost wykrytych zakażeń. Łącznie zdiagnozowano dzisiaj 17 nowych przypadków.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirus za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 137 tys. przypadków zakażenia. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 tysięcy ludzi.

W Polsce odnotowaliśmy już 68 pozytywnych testów na koronawirus. Jedna osoba zmarła.