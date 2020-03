Kosiniak-Kamysz chwali współpracę z rządem

W związku z epidemią koronawirusa, w piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od dzisiaj zaczyna obowiązywać stan zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza?

Tymczasowo przywrócone zostają granic z państwami Unii Europejskiej (obostrzenia potrwają od 15 marca do 25 marca), zawieszone zostają loty międzynarodowe, a do Polski nie będą wpuszczani obcokrajowcy (z pewnymi wyjątkami). – Staramy się ograniczyć dopływ nowych osób z zagranicy, które będą rozsadnikiem koronawirusa w Polsce – mówił premier Morawiecki. W ramach walki z koronawirusem również funkcjonowanie centrów i galerii handlowych zostanie ograniczone.

"Jesteśmy gotowi do dalszej współpracy"

– Wczoraj bardzo ważne decyzje pana premiera i rządu. Dobrze, że jest współpraca między nami, między politykami, różnymi siłami politycznymi – komentował działania rządu lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityk podkreślił podczas konferencji prasowej, że PSL jest gotowe na dalszą współpracę z rządem i innymi partiami.

– W trakcie czwartkowego spotkania (spotkania premiera z przedstawicielami opozycji - red.) jako Koalicja Polska mam nadzieję pomogliśmy w tej dyskusji, bo najważniejsze w trakcie walki z epidemią jest to, żeby nie prowadzić wojny politycznej. To się udało w ostatnich dniach. My jesteśmy gotowi do dalszej współpracy. Będziemy zgłaszać swoje postulaty, pomysły, będziemy wspierać – dodał lider ludowców.

Obecnie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 84, w tym dwie ofiary śmiertelne. Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirus za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 137 tys. przypadków zakażenia. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 tysięcy ludzi.