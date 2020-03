Kosiniak-Kamysz: Wierzę w to, co mówi minister Szumowski. Dobrze sobie radzi

– Minister Łukasz Szumowski dobrze sobie radzi. Jeżeli chodzi o sposób komunikacji, z jakim spokojem tłumaczy i odpowiada na pytania - oceniam to bardzo dobrze. To jest rola szczególnie ważna, żeby nie było kolejnej epidemii – zaznaczył polityk. – Chciałbym, żeby miał jeszcze większe zaufanie, bo dzisiaj zaufanie do niego jest nam potrzebne – dodał.

Kosiniak-Kamysz był również pytany o przyszłość kampanii wyborczej i samych wyborów prezydenckich.

– W kampanii najważniejsze są: debaty, spotkania z mieszkańcami - te są po prostu niemożliwe. Nie istnieje żaden inny temat i trudno się temu dziwić, bo jest jeden cel – walka z koronawirusem. Święte są: zdrowie i życie Polaków, a nie termin wyborów. Trzeba je odsunąć i przesunąć na jesień – wzywam do tego wszystkich kandydatów – stwierdził lider PSL.

Polskie Ministerstwo Zdrowia informuje o 28 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, łącznie jest ich już 205. Kolejna osoba zmarła. Bilans zgonów wzrósł do pięciu.

W związku z wykryciem koronawirusa u ministra środowiska Michała Wosia, spotkanie prezydenta z ministrami nie odbędzie się. O zmianie poinformował na konferencji prasowej prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił prezydent, spotkanie zostanie przeniesione prawdopodobnie na jutro, tak, aby zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo.