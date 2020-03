Ile wykonano testów na koronawirusa? MZ ujawnia liczby

We wtorek w południe Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od początku epidemii koronawirusa w Polsce przebadano 7899 próbek. W ogromniej większości (7694) otrzymano wynik negatywny. Natomiast pozytywny w 205 przypadkach.

MZ podkreśla, że tylko w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano ponad 1200 testów na obecność koronawirusa.

Najnowszy bilans to 205 osób chorych i pięć zgonów. Rano zmarła czwarta ofiara, 57-letni mężczyzna hospitalizowany w szpitalu w Wałbrzychu. Pacjent miał choroby współistniejące.

Rząd w kwarantannie

Ponieważ koronawirusa wykryto u ministra środowiska Michała Wosia, 15 ministrów trzeba było poddać testom. Wyniki mają być znane jeszcze dzisiaj.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że szkoły przygotowują się do wydłużenia przerwy w nauce, być może do Wielkanocy. Na razie placówki oświatowe są zamknięte do 25 marca.

Prezydent Andrzej Duda odwołał zaplanowaną na wtorek Radę Gabinetową.

W niedzielę w związku z koronawirusem Polska zamknęła granice państwa dla cudzoziemców.