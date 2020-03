Sekielski drwi z prezydenta: Przebiera się w harcerskie mundurki

Zdaniem Sekielskiego prezydent RP "odstawia szopki" i prowadzi jedynie kampanię wyborczą.

– Ktoś stara się pokazać nam wszystkim, że ciężko pracuje. Przebiera się w harcerskie mundurki, jeździ po kraju, odstawia szopki. Mówię o prezydencie Andrzeju Dudzie. Oni tam nie pomagają, Andrzej Duda nie jest lekarzem, nie ma nic mądrego do powiedzenia na temat tego jak powinien funkcjonować szpital, bo skąd miałby mieć? Jedzie tam by robić kampanię wyborczą, by pokazać jaki jest zatroskany i przerażony. Po prostu robi sobie pijar – stwierdził dziennikarz Onetu.

Sekielski radzi prezydentowi Rzeczpospolitej, aby "siedział w Pałacu prezydenckim" oraz "nie zawracał głowy" lekarzom.

"Panie prezydencie: dość tej objazdówki, dość tych szopek. Nie musi się pan przebierać w te śmieszne wdzianka harcerskie żeby pokazać, że jest pan na pierwszej linii frontu. Niech pan siedzi w Pałacu Prezydenckim i nie zawraca głowy ludziom, którzy rzeczywiście pracują i są na pierwszej linii frontu" – napisał Sekielski na Twitterze.