Wyjątkowy serial o Polsce w amerykańskiej telewizji. Producentka: Odzew był ogromny

W styczniu w amerykańskiej telewizji wystartował serial "Flavor of Poland". Jaka jest idea programu, czego widzowie mieszkający w Stanach Zjednoczonych mogą dowiedzieć się o naszym kraju?

Edyta Ślusarczyk: "Flavor of Poland” to 13. odcinkowy serial typu culinary travel, który po raz pierwszy w historii Amerykańskiej Telewizji Publicznej (ATP) prezentuje Amerykanom Polskę, jakiej dotychczas nie znali. Jej piękno, tradycje, zabytki, historię jak również nowoczesność i oczywiście pełną gamę unikalnych smaków. Autorzy i producenci programu wspólnie z WTTW (Window to the World), jedną z wiodących stacji ATP z Chicago, przez długi okres wypracowywali formułę programu, która jak najlepiej wypromuje Polskę w USA. Dzięki tej formule podróżniczo - kulinarnej wypromowano większość krajów świata w USA poprzez telewizję publiczną, która ma potężną platformę (ponad 350 stacji we wszystkich Stanach Ameryki) z dostępem do ponad 300 milionów Amerykanów.

W ekscytującą podróż po Polsce amerykańskiego widza zabiera prowadząca program - Aleksandra August, amerykańska aktorka polskiego pochodzenia – urodzona w Polsce, wychowana w USA. W każdym odcinku odwiedza ona inny region Polski (13 regionów w tym 30 miast i miasteczek), jest w każdej stolicy regionu, opowiada o historii, dziedzictwie, zabytkach, kulturze i wyjątkowości tych miejsc. Odwiedza zamki, pałace, muzea, kościoły, synagogi, skanseny..., poznaje wyjątkowych ludzi. Spotyka amerykańskich żołnierzy w bazie wojskowej pod Toruniem, żegluje po Mazurach, udaje się z rybakami na połów ryb w Orłowie, spaceruje po sopockim molo, zjeżdża do zabytkowej kopalni w Zabrzu... Odkrywa również tajemnice polskiej kuchni, zarówno tej bogatej historycznie, pełnej wyjątkowych tradycji, jak i tej nowoczesnej, dzieląc się nimi z Amerykanami. Próbuje wyśmienitą pieczoną kaczkę na krakowskim Starym Rynku oraz opowiada Amerykanom historię słynnego bajgla, który zawędrował z krakowskiego Kazimierza na Manhattan. W Warszawie odwiedza słynną cukiernię przy Górczewskiej, obserwując jak wypieka się najlepsze pączki w Warszawie. Zachwyca się słynną „zupą bursztynową” mistrza kuchni Andrzeja Ławniczaka w Pomorskiej Akademii Kulinarnej w Gdańsku. Ma okazję spróbować dań z raków przyrządzonych przez szefa kuchni Andrzeja Zielaskiewicza ze Słonecznej Polany w Olsztynie. Odwiedza krainę ślimaków w Krasinie w regionie Warmii i Mazur. W Zakopanem próbuje przepyszną kwaśnicę w Chacie Zbójnickiej, a w bacówce poznaje tajemnicę wyrobu słynnych na cały świat oscypków. Raczy się burgerami z bizona w świętokrzyskich Kurozwękach, bierze udział w pieczeniu tradycyjnego sękacza w gospodarstwie agroturystycznym "Chata za wsią" w podlaskiej Hamulce, na rynku w Lublinie zajada się cebularzem lubelskim, a w winnicy w dolnośląskich Zachowicach delektuje się polskim winem produkowanym nomen omen przez Amerykanina żyjącego od wielu lat w Polsce.

"Flavor of Poland" to także przewodnik po wspaniałych restauracjach. Odwiedziliśmy z kamerą Wojciecha Modesta Amaro, nagrodzonego gwiazdką Michelin i Macieja Nowickiego, który w warszawskim Wilanowie w Villa Intrata propaguje staropolskie i szlacheckie potrawy. Pokazujemy, jak powstają słynne steki Anny Strażyńskiej z Tawerny Kapitańskiej w Ścinawie Polskiej pod Oławą, specjały Bogdana Gałązki, z pietyzmem odtwarzającego dania, które pojawiały się kiedyś na stołach średniowiecznego Malborka. Przepyszne potrawy z dziczyzny serwuje wraz z szefem kuchni właścicielka zamku w Dubiecku….W Białymstoku Aleks poznaje całą gamę smaków mieszających się kultur w Restauracji Cristal, serwowanych przez Łukasza Rakowskiego. W skansenie w podkieleckiej Tokarni prowadząca próbuje całą masę przepysznych produktów regionalnych, w Rzeszowie zajada się słynnym żurem, w Katowicach poznaje smak prawdziwych śląskich rolad oraz obłędnego rosołu z nudlami, w Toruniu raczy się słynnymi piernikami, w Poznaniu ma okazję poznać smak rogali Marcińskich i całą masę pozostałych przepysznych dań, stanowiących dziedzictwo kulinarne Polski, które pokazujemy w całej serii.

Potrawy charakterystyczne dla poznawanych miejsc są dla prowadzącej punktem wyjścia do odtworzenia danego przepisu we własnej kuchni.

Serial "Flavor of Poland" prezentuje Polskę jako kraj o europejskim stylu życia, otwarty i przyjazny, stawiający na nowoczesny design, jednocześnie szanujący narodowe dziedzictwo. Celem programu jest pokazanie pozytywnego wizerunku Polski w Ameryce oraz trwałe

zakorzenienie potężnego dorobku Polski i Polaków. W pierwszej serii "Flavor of Poland" pokazana została Polska, gdzie tradycja i tysiącletnia historia miesza się z nowoczesnością i innowacją.



Jak duży jest zasięg programu? W ilu stanach może być oglądany, ilu widzów obejrzało program?

Pierwsza seria trzynastu odcinków serialu telewizyjnego "Flavor of Poland" rozpoczęła się premierą w Amerykańskiej Telewizji Publicznej 8 stycznia 2020 roku. Emisje są już w kilkudziesięciu Stanach: Illinois, New York, California, Washington, Wisconsin, Teksas, Michigan, Ohio, Indiana, Maryland, Pennsylvania, Tennessee, North Carolina, Colorado, Floryda, Oregon, Kansas, New Mexico, Minnesota, Missouri i regularnie spływają kolejne. Największe miasta to: Chicago, Nowy Jork, Los Angeles, Houston, Milwaukee, Nashville, Dayton, Buffalo, Santa Rosa, Minneapolis, Cleveland, Philadelphia, Pittsburgh, Detroit, etc.

Już kilka pierwszych odcinków "Flavor of Poland" zgromadziło silną widownię w USA i spodziewamy się, że seria osiągnie jeszcze większe wyniki oglądalności. Do tej pory serial był emitowany ponad 1000 razy od premiery w styczniu, a kolejne emisje planowane są w nadchodzących miesiącach. Z ogromną radością przyjęliśmy informacje, że w maju wystartuje nasz serial na ogólnoamerykańskim publicznym kanale "Create", który ma pokrycie w 87 proc. w całych USA! CREATE to kanał, który oferuje programy 24/7 dotyczące stylu życia (gotowanie, podróże, zdrowie, majsterkowanie itp.) docierając do 46 milionów widzów w całym kraju.

Ile zostało wyemitowano odcinków?

Widzowie mogli dotychczas zobaczyć 9 odcinków w tym 1. Kraków, 2. Warszawa, 3. Białystok, Łomża, Tykocin, Nowogród. W 4. odcinku Olsztyn, Krasin, Giżycko, 6. Gdańsk, Gdynia, Sopot, 7. Katowice, Zabrze, 8. Wrocław, Ścinawę Polską, Zachowice, 9. Poznań, Gniezno. W tym tygodniu premiera 10. odcinka, w którym prezentujemy Toruń i Malbork. Pozostały jeszcze trzy odcinki - 11. Kielce, zamek w Chęcinach, Tokarnia, Kurozwęki, 12. Lublin i Kazimierz Dolny i ostatni 13 o Podhalu i Zakopanem. Po zakończeniu premierowej emisji pierwszej serii rozpocznie się nadawanie powtórkowe, które potrwa przez najbliższe trzy lata, co nas bardzo cieszy, ponieważ zależy nam na dotarciu do jak największej ilości widzów.

Jaki był odbiór i oceny "Flavor of Poland"?

Reakcja Amerykanów od pokazu pierwszego odcinka premierowego o Krakowie była olbrzymia. Otrzymujemy setki e-maili z podziękowaniami. Amerykanie polskiego pochodzenia, reprezentujący w większości 3-4 generację dziękują nam, że mogą zobaczyć Polskę, o której słyszeli, Polskę - kraj ich przodków, Polskę, którą znają z opowieści, ze zdjęć i wspomnień członków rodziny. Dostajemy wiadomości od Amerykanów, którym udało się w przeszłości odwiedzić Polskę i cudownie wspominają ten czas. Odkrywają z nami Polskę na nowo. Dla wielu Polska to miejsce zupełnie nowe i pozytywnie zaskakujące, które obowiązkowo pragną odwiedzić i już wpisali je w kalendarz kolejnych podróży.

Czy program będzie miał swoją kontynuację? Czego możemy się po niej spodziewać?

WTTW z niecierpliwością czeka na to, by zaprezentować widzom ATP kolejny ekscytujący sezon "Flavor of Poland". Zarząd stacji jest dumny z tego, że są kojarzeni z programem, który na bardzo wysokim poziomie prezentuje kulturę i dziedzictwo kulinarne Polski. WTTW ma długą historię rozpowszechniania ciekawych i szeroko oglądanych treści wśród amerykańskich widzów w całych Stanach Zjednoczonych. Ta seria doskonale wpisuje się w ich misję i stanowi kontynuację tradycji oferowania wysokiej jakości programów dla odbiorców krajowych. W związku z ogromnym zainteresowaniem widzów, zarząd ATP zwrócił się do nas z propozycją zrealizowania kolejnej serii. W związku z tym, że sezon składa się z 13 odcinków, w pierwszej serii odwiedziliśmy z kamerą tylko 12 regionów (Małopolska pojawia się w dwóch odcinkach o Krakowie i Podhalu), a mamy ich przecież 16.

Pokonaliśmy z kamerą tysiące kilometrów, odwiedziliśmy m.in.: Kraków, Warszawę, Zakopane, Rzeszów, Dubiecko, Białystok, Łomżę, Tykocin, Nowogród, Hamulkę, Olsztyn, Krasin, Giżycko, Gdańsk, Gdynię, Sopot, Katowice, Zabrze, Wrocław, Ścinawę Polską (Oława), Zachowice, Poznań, Gniezno, Kadłub Wolny, Toruń, Malbork, Kielce, Chęciny, Kurozwęki, Lublin, Kazimierz Dolny.

W drugiej serii chcemy zrealizować zdjęcia do czterech odcinków w województwach, które nie zmieściły się w pierwszej serii: zachodniopomorskim, lubuskim, opolskim i łódzkim a pozostałe 9 odcinków poświęcić kolejnym niezwykłym miejscom w regionach, które pojawiły się już w pierwszej serii. Chcemy jeszcze bardziej wgłębić się w przepiękne regiony Polski, zaprezentować magiczne i unikatowe w skali całego świata miejsca oraz ich smaki. A jak wiemy jest ich w całej Polsce tak wiele, że wystarczy na kilka serii.

Pierwszej seria „Flavor of Poland” powstała głównie dzięki wsparciu polonijnych instytucji. Z Polski jedynie Polskie Linie Lotnicze LOT wspomogły produkcję na jej ostatnim etapie, czyli tzw. postprodukcji. Amerykańska Telewizja Publiczna jest organizacją non profit i producentom programów takich jak nasz oferuje jedynie czas antenowy (26'46") oraz minutę przed i po każdym odcinku na spoty sponsorskie. Producent jest zobowiązany do samodzielnego pozyskania sponsorów i zapewnienia pokrycia całego budżetu programu. Sami przekonaliśmy się, że nie jest to łatwe.

Już cztery lata temu byliśmy merytorycznie i technicznie gotowi do realizacji pierwszej serii. Nie spodziewaliśmy się, że tyle lat zajmie nam poszukiwanie sponsorów, a i tak ostatecznie nie udało nam się pozyskać całej niezbędnej do ukończenia serii kwoty i byliśmy zmuszeni do pokrycia brakującej części ze środków własnych, kredytów i kart kredytowych. Wraz z premierą serialu uruchomiona została oficjalna strona internetowa www.flavorofpoland.com na której pojawiają się wszystkie istotne informacje o serialu. Zachęcamy do odwiedzenia i śledzenia nas w mediach społecznościowych: @flavorofpoland - Facebook, Instagram, Twitter