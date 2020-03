Morawiecki w CNN: Podjęte przez Polskę działania przynoszą efekty

Szef polskiego rządu mówił o tym, że Polska jako jedno z pierwszych państw wprowadziła restrykcyjne zasady dotyczące m. in. funkcjonowania szkół, a także centrów handlowych. Wskazał także na tzw. tarczę antykryzysową, czyli pakiet rozwiązań chroniących przedsiębiorców. Jednocześnie polityk szczerze ocenił, że najtrudniejszw wciąż przed nami.

"Szczyt przed nami"

– Myślę niestety, że szczyt jest jeszcze przed nami, będziemy prawdopodobnie mieli kilkanaście tysięcy przypadków, jeśli nie więcej. To trzęsienie ziemi dla gospodarki. Jako pierwszy kraj w Europie wprowadziliśmy środki, by nie wprowadzać nowych przypadków. Wprowadzenie sanitarnej kontroli granic pomaga nam spowolnić napływ pandemii. Dodatkowo, wprowadzamy inne działania – stwierdził Mateusz Morawiecki.

– Układ z Schengen daje prawo państwom uczestniczącym czasowe zawieszenie zasad funkcjonowania i to zrobiliśmy. Przywróciliśmy kontrole, bo wiemy, że większość nowych przypadków przybywała zza granicy, z Włoch, Hiszpanii. To dlatego kontrole pozwoliły nam umieścić większą liczbę ludzi w kwarantannie i spowolnić proces. W porównaniu do innych krajów Unii wprowadziliśmy stosunkowo bardziej restrykcyjne środki i wydają się dość skuteczne, bo mamy mniej nowych przypadków niż inne kraje. Wprowadziliśmy restrykcje dotyczące restauracji, barów, zamknęliśmy czasowo szkoły i przedszkola. Cały kraj jest zamrożony, co zresztą jest bardzo groźne dla naszej gospodarki, ale bardzo w tej sytuacji potrzebne na kilka tygodni, po których bardzo szybko będziemy w stanie przywrócić pełną funkcjonalność – tłumaczył szef polskiego rządu.

Morawiecki przedstawia Amerykanom polski plan

Premier przedstawił zarys pakietu antykryzysowego: – Ten kryzys jest zasadniczo inny i trudniejszy od poprzednich, które obserwowałem jeszcze w mojej innej roli jako prezes banku. Ten kryzys niszczy gospodarkę w „schumpeteriański” sposób. To dlatego wprowadzamy bardzo ambitny plan wielkości blisko 10 proc. naszego PKB, zakładający coś w rodzaju sieci bezpieczeństwa dla pracowników, których 40 proc. płacy będzie sfinansowana przez budżet. Uważamy, że to jest dużo lepiej to zabezpieczyć istniejące miejsca pracy, by zapewnić możliwość odbicia się przez formy po ustąpieniu lub co najmniej spowolnieniu pandemii. Jedna z pięciu nóg naszego planu jest całkowicie poświęcona bezpieczeństwu pracowników.