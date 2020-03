Poseł PO krytykuje bezczynność EPL ws. koronawirusa. "Czekam"

Ludzie masowo szturmują apteki. "Obsłużyły ponad 20 milionów osób"

–Są zawirowania w hurcie, niektórych towarów brakuje, dostawy są opóźnione, ale liczymy, ze system szybko wróci do normy. To efekt rozchwiania - szturmu pacjentów na apteki. Pierwsza fala się uspokaja. Apelujemy do pacjentów, żeby do...