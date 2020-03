Mocne słowa pod adresem Tuska. "Zamienił się w hejtera"

Szef MON odniósł się w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim do apelów opozycji o przełożenie wyborów.

– Opozycja i jej kandydaci mają to do siebie, że koncentrują się na własnych interesach. Myślę, że to nie jest dobra postawa. Dziś kiedy wszyscy jesteśmy wobec siebie solidarni, kiedy szukamy takich rozwiązań, które ograniczą rozprzestrzenianie się wirusa, np. pakiet antykryzysowy rządu – tłumaczył polityk.

Błaszczak w rozmowie z dziennikarzem odniósł się także do słów byłego premiera Donalda Tuska na temat działań polskiego rządu. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą”, były premier stwierdził, że organizacja w maju wyborów prezydenckich to narażanie życia i zdrowia Polaków. – Tylko wariat albo zbrodniarz mógłby proponować ludziom pójście do lokali wyborczych – stwierdził Tusk.

– Dziwi mnie taka postawa, były premier zmienił się w hejtera, obserwujemy taką ewolucję – skomentował wypowiedzi Tuska Błaszczak.