Lisicki i Miśko: Brońmy rozumu i wiary w czasach psychozy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym hierarchowie Kościoła zaapelowali do wiernych o stosowanie się do zaleceń przygotowanych przez rząd. Metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski zachęcił do "uczestnictwa" w Mszy Świętej poprzez transmisję w telewizji, radiu, Internecie. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel udzielił dyspensy od udziału w niedzielnej mszy świętej.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski opublikowała specjalny komunikat, w którym rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy. Jednocześnie zachęcają, aby osoby korzystające z dyspensy trwały w osobistej i rodzinnej modlitwie. Episkopat odwołał również wszystkie rekolekcji oraz pielgrzymi. Jednocześnie KEP poinformował, że Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych".

Episkopat polecił również, aby wierni przyjmowali Jezusa Chrystusa na ręce, a nie do ust, a całowanie świętych relikwii jest zabronione. Koronawirus wpływa więc nie tylko na to, co dzieje się w polityce, ale również w naszych duszach i sercach.