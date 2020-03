Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy"

"Pomożemy, aby ten czas nie był stracony". Paweł Lisicki poleca specjalne wydanie "Do Rzeczy"

Kiedyś mówiło się, że sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Chyba w takiej sytuacji obecnie się znajdujemy wszyscy w związku z epidemią koronawirusa, która szaleje w Polsce. Chciałbym Państwa zachęcić do kupna tego specjalnego wydania tygodnika "Do Rzeczy". Wyjątkowego, ponieważ dostępnego wyłącznie w internecie, wyłącznie w wersji cyfrowej - mówi redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

Numer można pobrać pod adresem: https://prenumerata.dorzeczy.pl/