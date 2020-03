Nowe zakazy w Polsce. Morawieckiego zapytano, co z wyborami

Rząd poinformował dziś, że w związku z epidemią koronawirusa od środy 25 marca zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące poruszania się. Chodzi o zakaz wychodzenia z domu poza uzasadnionymi przypadkami, jak wyjście do pracy, sklepu, apteki czy wyprowadzenie psa.

Premier był pytany na konferencji prasowej, czy nowe obostrzenia wpływają na termin wyborów prezydenckich, które zaplanowano na 10 maja.

– Nie, nie wpływają. My po to wdrażamy właśnie tego typu różne obostrzenia, żeby po najbliższych paru tygodniach móc przedstawić sytuację taką, aby Polacy mogli z powrotem wrócić do pracy – powiedział Morawiecki.

– Chcemy, żeby po świętach wielkanocnych była taka sytuacja epidemiologiczna w kraju, żeby Polacy mogli wrócić do pracy. Chcemy, żeby się odbyły egzaminy maturalne, egzaminy ósmoklasisty, chcemy, żeby życie wróciło do nowej normalności – dodał premier.

Jednocześnie stwierdził, że "pewnie nic nie będzie tak identyczne, jak było przed koronawirusem, bo dopóki on całkiem nie zniknie będziemy musieli się wystrzegać różnego typu zachowań, które wcześniej były naturalne".

– Nie widzę powodu, żeby dzisiaj egzaminy maturalne, wybory prezydenckie czy inne egzaminy się nie odbywały. Oczywiście wszystkie te przepisy, które będą obowiązywały, muszą być zachowanie – podkreślił Morawiecki.